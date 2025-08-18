Evento reuniu grande público na manhã de sexta-feira

Aconteceu na manhã de sexta-feira (15), no Sest/Senat, uma cerimônia para celebrar os 36 anos de fundação do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável por Rio Claro e mais sete municípios da região.

O evento foi presidido pelo Tenente Coronel PM Luciano Peixoto, que recebeu na mesa autoridades do município, falou sobre o importante trabalho da PM em todo o Estado e participou da entrega de homenagens aos oficiais e membros da sociedade civil, que receberam a medalha “Challenge Coin” como reconhecimento à dedicação, ao profissionalismo e às contribuições prestadas à segurança pública municipal.

Carla Hummel, editora chefe do Grupo JC de Comunicação, foi uma das homenageadas e representou a empresa ao receber a condecoração. Todas às quintas-feiras, a PM marca presença na rádio Jovem Pan News.

Galeria de imagens com os homenageados