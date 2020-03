A polícia vai investigar caso ocorrido na manhã deste domingo (08) em Rio Claro onde uma mulher foi socorrida com ferimentos graves após queda do sexto andar de um edifício no Jardim São Paulo.

A comerciante foi encontrada caída no canteiro dos jardins do prédio e segue internada na UTI de um hospital particular no município com lesões nos braços e no pulmão.