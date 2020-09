Um biólogo, que faz doutorado na Unesp, foi vítima de furto neste último final de semana. O crime foi registrado na residência onde Alison Schmatz mora, localizada na Avenida 34-A, bairro Vila Alemã.



“Sou natural de Realeza no Paraná e vim para Rio Claro há três anos exclusivamente para realizar o doutorado. Estou na fase final elaborando a redação para a defesa da tese que deve acontecer em novembro. Acontece que eu tenho que entregar a versão escrita para o conselho em no máximo duas semanas e os bandidos levaram o notebook onde tudo estava armazenado”, lamenta Alison.



Além do notebook, a vítima também teve levado da residência dois televisores e um celular: “Esses objetos claro que farão falta mas igual ao notebook não. É um modelo Acer ES1-572-52M5 15.6” W10 Preto onde o que está em jogo é o meu futuro profissional. Só quero esse material. Eu estou até disposto a pagar pelo notebook de volta ou se essa pessoa que está quiser ficar com o computador, pode ficar, apenas me devolva e me deixe ficar com a minha tese de doutorado que está lá”, finaliza.

Informações: (19) (19) 99770-7836