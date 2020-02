VÍDEO: Procon alerta para não atender ligações do próprio número

O Procon de Rio Claro divulgou em suas redes sociais um vídeo do Procon estadual alertando para um novo tipo de golpe aplicado por celulares, no qual a vítima recebe uma ligação de seu próprio número de telefone. No golpe, a intenção dos criminosos é roubar os dados de pessoas desavisadas.

“O PROCON orienta para a população ficar atenta com ligações do seu próprio número! Se você receber uma ligação no seu celular, do seu número, não atenda! Recuse imediatamente! Fraudadores estão aplicando golpes, e eles só precisam de 10 segundos da ligação para roubar os seus dados! Portanto recuse a ligação imediatamente! Avise os seus amigos! Todo cuidado é pouco!”, informou o Procon de RC em nota emitida via Facebook.

Confira abaixo o vídeo do Procon-SP: