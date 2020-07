Assessoria de Comunicação Santa Casa de Limeira

O time de colaboradores da Santa Casa de Limeira se emocionou na manhã desta segunda-feira (13), ao acompanhar a alta do médico Danilo Fonseca, chefe da Clínica Médica e da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa.O médico em seu exercício da atividade foi contaminado pelo novo coronavírus e encaminhado para a Santa Casa para receber o atendimento e tratamento para sua recuperação.

Dr. Danilo deu entrada no hospital como paciente com covid , no dia 26 de junho e durante este período, em seu estado grave ficou 12 dias entubado na UTI. Com dedicação e experiência técnica, a equipe conduziu seu tratamento de acordo com o protocolo médico, desenvolvido pelo mesmo no início da pandemia.

Muita emoção, mensagens de agradecimento e de cuidados, acompanhou sua saída, assim como os aplausos que se perpetuaram pelo hospital ate seu encontro com a família que o aguardava do lado de fora, junto dos colaboradores, equipe médica e do provedor da Santa Casa José Roberto Piccinin (Didi).