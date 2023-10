O secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Paulo Paulon, informa que, além da Rua 3, outras vias cruzarão a Avenida Visconde do Rio Claro, como parte das obras que incluem a implantação de uma ciclovia e substituição de todos os semáforos. Segundo ele, também serão abertas a Rua 4, a Avenida 20, a Avenida 16 e a Avenida 10.

Ainda em relação à Avenida Visconde, continua a interdição entre as avenidas 20 e 24 para serviços de microdrenagem. Outras intervenções estão previstas, com destaque para a Rua 11 com Avenida 2 e Avenida 6, próximo ao Mercadão. Neste último caso, será feita a substituição das atuais galeriais de águas pluviais na tentativa de reduzir o problema das enchentes.

A suavização de valetas, por sua vez, se concentra na Rua 1 com Avenida 14 e Rua 2 com Avenida 16, o que exige a restrição do tráfego de veículos. As próximas etapas incluem Rua 2 com Avenida 2, Rua 3 com Avenida 10, Rua 4 com Avenidas 5 e 7 – todas no centro -, Rua 1 com Avenida 25 e 23, Rua 2 com Avenida 21.

Sinalizações horizontais continuam no Jardim Santa Elisa, no Bairro do Estádio – perto do velório – e na Rua 6, no bairro Santa Cruz. Já o tapa-buracos segue no Jardim Boa Esperança, Cidade Jardim – vários trechos – e Jardim Portugal.

O trânsito permanece restrito na Avenida 5, em Batovi. Para chegar ao Distrito, os condutores de veículos precisam utilizar o acesso disponível na Estrada Velha de Ipeúna, que cruza os bairros Jardim Bonsucesso e Novo Wenzel.

A roçagem, limpeza e pinturas de guias prossegue em diversos pontos da cidade.