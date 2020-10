Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube enfrenta neste sábado (10) às 15h, no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Paulista de Jundiaí em partida válida pela última rodada da primeira fase do estadual.

Para o Rubro-verde, o jogo servirá para definir o posicionamento na tabela de classificação e consequentemente o adversário no mata-mata. Atualmente a equipe ocupa a quinta colocação com 22 pontos. Já, para o Paulista, resta vencer e torcer por outros resultados para escapar do rebaixamento para a segunda divisão do futebol paulista. O time é o lanterna do estadual com 11 pontos, e uma derrota ou empate diante do Velo rebaixa a equipe.

O técnico Cleber Gaúcho terá três desfalques certos para a partida desta tarde. O goleiro Filipe Garça, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e os atacantes Frank e Lucas Duni, diagnosticados com Covid-19. Por outro lado, o treinador terá de volta Niander, volante e capitão do time.

“A partida será muito difícil, cada time com seu objetivo, o nosso é a vitória pensando na sequência do campeonato. Com muito respeito vamos impor o nosso futebol jogando dentro de casa e buscar os três pontos”, afirmou Niander.

Para a partida, o Velo deve ir a campo com: Eduardo, Everton, Diogo, Léo Santos, Janilson, Niander, Eurico, Lucas Pavone (Paranhos), Igor Eto’o, Thiaguinho, Felipinho e Samuel.

Manipulação

O Paulista de Jundiaí recebeu da Federação Paulista de Futebol uma punição preventiva devido à investigação de uma suposta manipulação do resultado na partida contra o Olímpia, pela 12ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista.

No documento enviado ao time, a FPF proíbe o clube de se inscrever em novas competições organizadas pela entidade até que o caso seja julgado pela Justiça Desportiva. A princípio, a punição não afeta a participação do time na Série A-3. O caso é investigado pela Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) que citou, além do time, o lateral-esquerdo Samuel, que também foi suspenso preventivamente por tempo indeterminado, já que o mesmo é citado na investigação.