Velo Clube recebe Desportivo Brasil na A-3

O Velo Clube recebe o Desportivo Brasil às 19h deste sábado (1º) após conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3 diante do Rio Preto por 2 a 0 na última terça-feira (28) no Estádio Benito Agnelo Castellano. O Rubro-verde soma quatro pontos na competição e ocupa a quarta colocação, o Desportivo Brasil contabiliza três pontos e está na sétima posição na chave.

Para a partida desta noite, o técnico Cléber Gaúcho deve manter o mesmo time do último jogo: Filipe Garça, Everton, Alexandre Carvalho, Felipe Codognatto, Janilson, Eurico, Niander, Lucas Negueba, Igor Eto, Rodney e Elton Morelatto.

Capitão velista, o volante Niander prevê uma partida difícil, de acordo com ele, contra um dos favoritos da competição.

“O Desportivo Brasil é uma das potências da divisão, um time qualificado tecnicamente e fisicamente, então a atenção tem que ser redobrada, respeitando a equipe deles, já que sempre montam um grande time, mas jogando em casa temos que nos impor, colocar nosso jogo em prática e do começo ao fim buscar a vitória, é assim que é a filosofia do Velo, um time aguerrido e brigador. Será um jogo muito disputado, mas acredito que conseguiremos sair com os três pontos”, afirmou Niander.

A equipe de Porto Feliz venceu o Primavera por 4 a 1 dentro de casa na última rodada, com gols de Caio César, Caio Vieira, Jorge Miguel e Neto Alexandre. O técnico Élio Sizenando deve mandar a campo: Leonardo Santos, Sábio Sá, João Victor, Jorge Miguel e Klaidher, Nathan Índio, Neto Alexandre, Caio César, Lynneeker, Caio Vieira e Bruno Luka.

Regulamento

Os 16 times se enfrentam em turno único, classificando-se os oito primeiros para as quartas de final. A partir daí, nas semifinais e na decisão, os jogos serão em sistema mata-mata. Em caso de igualdade nestes duelos, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A única vantagem da melhor campanha será decidir o jogo final dentro de casa. Os dois finalistas conquistam uma vaga na Série A-2 de 2021 e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão do Futebol Paulista.