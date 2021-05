No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Velo Clube e São Bernardo Futebol Clube se enfrentam para definir o futuro dos times no Campeonato Paulista da Série A-2. O Rubro-verde é o oitavo colocado com 19 pontos e o time Bernô o quinto com 22. O time do ABC paulista pode até perder para se classificar. Para tanto, terá de torcer para que XV de Piracicaba, Red Bull Brasil ou Portuguesa não vençam. Com um empate, porém, estará garantido. Para não depender de nenhum resultado, o Velo Clube precisa vencer. Se empatar ou perder, terá que torcer para que Red Bull Brasil ou Portuguesa percam seus jogos nesta rodada.

Para a partida, o time velista tem oito desfalques confirmados. Sete jogadores foram diagnosticados com Covid-19, além do atacante Tom, que foi expulso no jogo diante do Taubaté e cumprirá suspensão automática. Os nomes dos atletas contaminados não foram divulgados.

Por outro lado, o Rubro-verde tem o retorno do lateral-esquerdo Wesley Barbosa, que volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável Velo Clube para o jogo tem: Filipe Garça; Almir, Felipe Codô, Léo Santos e Wesley; Kayo, Anderson Brito, Eurico e Judson; Romarinho e Caio Vieira.