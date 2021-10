O Dia de Nossa Senhora Aparecida será comemorado no Santuário Nacional de Aparecida (180 km de SP), nesta terça-feira (12), com a celebração de missas ao longo de todo o dia.



Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o local reabre aos fiéis que terão que seguir protocolos como o uso obrigatório de máscaras. A expectativa do santuário é que o público seja o semelhante ao de 2019, quando cerca de 160 mil pessoas foram às celebrações de 12 de outubro. No ano passado, os eventos foram limitados e fechados.



As missas e novenas estão sendo realizadas desde o fim de semana, quando romeiros começaram a chegar à cidade.

Para quem não for a Aparecida nesta terça, há a opção de acompanhar as celebrações em homenagem à padroeira do Brasil online.



As principais cerimônias serão transmitidas ao vivo pela TV e pela rádio Aparecida, pelo site e pelo canal no Youtube do Santuário.



Por causa da pandemia, a capacidade de público dentro da Basílica foi reduzida. Cada missa poderá receber apenas 2.500 pessoas com demarcações para distanciamento social. Segundo a assessoria de comunicação do Santuário, será realizado o controle de acesso com aferição de temperatura e higienização com álcool em gel.



Um diferencial deste ano, é que algumas missas serão realizadas no centro de eventos do santuário. Com as mesmas regras de segurança da Basílica, o local terá a capacidade para receber 5.000 pessoas em cada cerimônia.



As celebrações terão início às 4h55 com o toque festivo dos sinos da Basílica Histórica e terminarão às 19h com a missa de encerramento e show pirotécnico.



A organização do local também pede que os fiéis evitem aglomerações nas áreas externas do santuário, inclusive no estacionamento.



Também estão liberados para visitação do público a passagem pelo nicho onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Casa da Velas, a Sala de Promessas e outras atrações do Santuário, como o bondinho.



O Santuário tem ainda uma área para a recepção dos romeiros que vão a pé ou de bicicleta até a Basílica, a chamada Tendas dos Peregrinos. Nela, os romeiros podem usufruir do serviço de acolhida, receber massagens, lavagem dos pés, passar por atendimento médico e de enfermagem e até fazer exercícios de alongamento.



“Em 2019, recebemos aproximadamente 160 mil pessoas. Já em 2020, por causa da pandemia, as celebrações foram fechadas ao público. Estiveram presentes apenas figuras religiosas, pessoas ligadas à pastoral, ao Santuário mesmo. Por isso, recebemos apenas 30 mil pessoas. Agora, para este ano, estamos com expectativa alta e esperamos receber um público parecido com o período pré-pandemia”, afirma o santuário, em nota.



Segundo a concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia Presidente Dutra, até as 11h desta segunda-feira (11), 24.248 peregrinos foram contabilizados caminhando ou andando de bicicleta pelos acostamentos da via na região de Pindamonhangaba (156 km de SP), no Vale do Paraíba, e Itatiaia, no sul fluminense.



“Este ano, de 1º de outubro até o dia 10, foram registrados 19 atropelamentos de romeiros que caminhavam pela pista sentido Rio de Janeiro, de costas para o tráfego da rodovia Presidente Dutra, com destino ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Desse total, quatro romeiros, sendo dois pedestres e dois ciclistas, morreram. Outros três ficaram gravemente feridos; seis foram vítimas moderadas e seis vítimas leves”, afirma a CCR NovaDutra em nota.

Programação completa de 12 de outubro no Santuário Nacional



– 4h55 – Toque festivo dos sinos na Basílica Histórica

– 5h – Missa

– 7h – Missa*

– 9h – Missa Solene*

– 12h – Missa das crianças*

– 12h – Homenagem a Nossa Senhora Aparecida – Toque dos Sinos

– 12h30 – Missa no centro de eventos

– 14h – Missa

– 14h30 – Missa no centro de eventos

– 15h – Consagração Solene na Basílica Histórica*

– 16h – Missa

– 16h30 – Missa no centro de eventos

– 18h – Missa no centro de eventos

– 18h – 18h45 – Angelus na Basílica Histórica*

– 19h – Missa de encerramento*

– Após missa das 19h ocorrerá um show pirotécnico

*Podem ser acompanhadas virtualmente:

Televisão: canal 41.1 na cidade de SP

Rádio: https://www.a12.com/radio-am

Site: https://www.a12.com/tv/tv-ao-vivo

YouTube: https://www.youtube.com/user/santuarionacional

Facebook: https://www.facebook.com/santuariodeaparecidaoficial/videos/