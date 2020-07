A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada e agora pessoas de todas as faixas etárias podem ser imunizadas contra a doença. Em Rio Claro, para receber a dose da vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. A vacina é aplicada nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do município, exceto nas unidades do Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade.

“A vacina será aplicada enquanto houver estoque disponível”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde, acrescentando que a vacina é segura e eficaz na prevenção à gripe.

A campanha de vacinação contra a gripe teve início em 23 de março e desde então vinham sendo vacinadas exclusivamente pessoas dos grupos prioritários. Agora, além das pessoas que pertencem a esses grupos, todos podem receber a imunização.

Números divulgados pela Vigilância Epidemiológica do município apontam que a vacinação alcançou mais de 43 mil pessoas dos grupos prioritários, o que representa 79,40% de cobertura vacinal em Rio Claro. O melhor resultado é entre os idosos e profissionais de saúde, que ultrapassaram 100% de cobertura vacinal. Foram vacinadas 5.529 crianças de seis meses a menores de seis anos (44,61%); 3.964 adultos de 55 a 59 anos (42,36%); 989 gestantes (54,10%); e 195 puérperas (65%). A lista com endereços e telefones das unidades de saúde de Rio Claro está no site http://www.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm.