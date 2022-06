A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro emitiu um ofício à Fundação Municipal de Saúde alertando para a necessidade de se recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas no município. O alerta chegou após notar-se o aumento no número de pacientes com Covid, síndromes gripais, resfriados e pneumonia.

Segundo dados estatísticos do Comitê AntiCovid da Unesp Rio Claro, até terça-feira (31) houve o registro de um aumento de 231% nas notificações de novos casos de coronavírus nos últimos 14 dias. “Esse crescimento teve impacto nas internações, que aumentaram 71% no mesmo período, apesar da baixa gravidade das mesmas”, informa Suzi Berbert, infectologista diretora de Vigilância em Saúde da administração municipal.

A médica aponta para uma ocorrência de “quarta onda”, mesmo com caráter mais silencioso com poucos sintomas ou assintomáticos, porém com a multiplicação dos casos. Diante disso, a orientação é para que o uso de máscaras em ambientes fechados seja retomado, além da vacinação completa contra Covid e Influenza (gripe).

O teor do ofício se assemelha ao que o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo propôs. A recomendação já foi notificada ao Poder Executivo Estadual. O uso das máscaras segue obrigatório em ambientes hospitalares e no transporte público em todas as cidades paulistas. Em Rio Claro, mesmo com a desobrigação, as escolas municipais seguem orientando para o uso do equipamento de proteção individual pelas crianças, professores e funcionários.

Na cidade de Cordeirópolis, o prefeito Adinan Ortolan (MDB) anunciou o retorno dessa orientação nas escolas municipais. Em Santa Gertrudes, o prefeito Lázaro Gino (PL) informou ontem (1º) que, com os aumentos de casos de Covid no município, torna-se necessário o uso de máscara de proteção em ambientes fechados. As escolas também já retornaram com esta medida.

Dados

Somente no mês de maio, Rio Claro registrou oito vezes mais casos de Covid do que no mês anterior, em abril.