A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com alta taxa de letalidade

A Prefeitura de Campinas anunciou nessa quarta-feira, 14 de junho, um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa, doença ocasionada pela picada do carrapato infectado com uma bactéria. A iniciativa acontece após o registro de um surto da doença na Fazenda Santa Margarida, no Distrito de Joaquim Egídio (região leste da cidade), com três mortes já confirmadas e uma em investigação. As ações são ampliadas para todo o município. A região de Campinas é endêmica para a febre maculosa, com o maior registro de casos no Brasil.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgou um alerta para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio a 11 de junho, e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, que procurem atendimento médico imediatamente e informem ao médico que passaram pela região. Essas informações são fundamentais para fazer um tratamento precoce e evitar o agravamento da doença.

Em entrevista ao Jornal Cidade, a médica infectologista e diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Rio Claro, Suzi Berbert, deu orientações para quem frequenta áreas de risco: “O uso de roupas compridas e botas que dificultem o parasitismo são importantes. Ao chegar em casa é recomendado tirar essas roupas, fazer a higienização e tomar um banho. Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça. Não aperte ou esmague, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água. Nem todo carrapato tem a febre maculosa, mas a gente fala que se uma pessoa foi em uma área rural e logo nos dias seguintes ela começa a desenvolver febre é obrigatório que o médico pense em febre maculosa”, afirmou a médica (entrevista completa no site www.jornalcidade.net).

RIO CLARO

Rio Claro não registra caso de febre maculosa desde 2021 e este paciente (de 2021) foi curado. Ele foi diagnosticado com a doença após um passeio no mês de dezembro na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena). Após sentir os primeiros sintomas, que se assemelhavam à gripe e dengue, o homem buscou atendimento médico e testou negativo para a dengue. Foi quando ele relatou que esteve na Feena e o médico se atentou para a possibilidade de febre maculosa, solicitando o exame e dando positivo. Neste caso o diagnóstico precoce foi fundamental. Já o óbito mais recente por febre maculosa registrado no município foi em 2014.

DADOS DO ESTADO

Em 2022, foram registrados 53 casos de febre maculosa, com 37 óbitos confirmados. Já em 2021, foram 76 casos e 42 óbitos. Neste ano, até o momento, são 16 casos com sete mortes. Na noite de ontem (14) a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que destas sete vítimas fatais, uma é da cidade de Limeira, porém não tem relação com a contaminação ocorrida na festa que foi realizada na fazenda de Campinas.

SOBRE A DOENÇA

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida através da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato, e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta.

Há no estado duas espécies da bactéria causadora da doença. Na região metropolitana da capital, há pouquíssimos registros dada a urbanização da área. No interior do estado, a doença passou a ser detectada a partir da década de 1980, nas regiões de Campinas, Piracicaba, Assis, nas regiões mais periféricas da região metropolitana de São Paulo e no litoral, mas em uma versão mais branda. Os municípios de Campinas e Piracicaba são, hoje, os dois que apresentam o maior número de casos registrados da doença. O tratamento é realizado com antibiótico específico.

FAZENDA SANTA MARGARIDA SE MANIFESTA; CONFIRA NOTA NA ÍNTEGRA

“Tendo em vista as recentes informações sobre os casos de febre maculosa, a Fazenda Santa Margarida recebeu com tristeza as notícias e lamenta muito o ocorrido. E, por meio desta, vem esclarecer e apresentar alguns fatos.

Na noite do dia 13 de junho de 2023, a Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA), esteve em nossas dependências para apresentar novas medidas e orientações. A Fazenda está trabalhando num plano de ação que deverá apresentar aos órgãos competentes ainda essa semana.

Diante dos últimos acontecimentos e, buscando maneiras de viabilizar e estruturar medidas de adequação necessárias, a empresa, por liberalidade, permanecerá fechada pelos próximos 30 dias. Uma vez que a região passa por momento delicado, essa decisão visa assegurar o bem-estar de nossos visitantes, colaboradores e da comunidade em geral.

Ressaltamos que toda a documentação da Fazenda está em conformidade e regularidade com os órgãos competentes e às exigências legais, incluindo a Prefeitura Municipal de Campinas. e por este motivo os eventos agendados permanecem inalterados.

É importante destacar novamente que, nos últimos anos, nunca houve qualquer caso semelhante a este.

Em tempo: diante de novas determinações da Prefeitura Municipal, através do DEVISA, será apresentada uma listagem dos eventos agendados para os próximos seis meses, além das medidas de cautela determinadas pelo departamento. Essas medidas incluem a comprovação da comunicação a todos os participantes dos eventos ocorridos na Fazenda Santa Margarida, entre 26 de maio e 3 de junho, informando sobre medidas de saúde e bem-estar a serem adotadas em relação à febre maculosa e, orientações de procurar um serviço de saúde, caso o visitante tenha apresentado sintomas da doença.

A Fazenda Santa Margarida reforça o compromisso em manter e tomar todas as providências necessárias para garantir mais segurança e o conforto de seus visitantes e se mantém aberta ao diálogo com as autoridades e a comunidade durante esse período”.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS?

Todos estiveram na Fazenda Santa Margarida – Mariana, Douglas e Evelyn participando de uma tradicional festa e Erissa acompanhando o pai, que foi a essa mesma festa a trabalho.