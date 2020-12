No último final de semana, o triatleta rio-clarense Luan Ortiz realizou em Rio Claro o evento IRONBEM. O objetivo foi arrecadar cestas básicas junto aos patrocinadores do evento a cada quilômetro completado. Como no IRONMAN, o atleta fez o percurso oficial da modalidade: nadou em uma academia da cidade 3,8 quilômetros, 180 quilômetros no ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Luan completou os percursos em 11 horas e 7 minutos. Além disso, foi criada uma arrecadação virtual pela qual o valor será revertido para a compra de cestas. As arrecadações serão destinadas a instituições de Rio Claro que atendem famílias carentes do município.

“Durante muito tempo, eu aprendi com o esporte, e a cidade sempre me ajudou a conquistar meus objetivos através do apoio dos patrocinadores e prefeitura. Realizar esse evento foi uma maneira de retribuir tudo o que recebi, além de mostrar um pouco mais do IRONMAN”.

Com mais de 420 cestas básicas arrecadadas, o atleta fala do sentimento de poder ajudar o próximo fazendo o que mais ama.

“Já participei de várias competições, mas o sentimento de gratidão e emoção deste evento foi incrível. Ter o apoio dos meus alunos, amigos e patrocinadores durante a prova e no momento da corrida foi sensacional”, finalizou Luan.

Doações

As doações continuam de forma virtual. Basta acessar o perfil do atleta no Instagran: @luanortiz e colaborar