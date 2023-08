Cãominhada é uma das atividades do AgitaCão de Rio Claro. Foto: Divulgação/Mary Miller Fotografia

Evento tem o objetivo de arrecadar ração para a AEPA e também incentivar a adoção

O Shopping Rio Claro recebe a 17ª edição do AgitaCão, evento beneficente em prol da Associação Educativa de Proteção Animal (AEPA), neste sábado, 19 de agosto, a partir das 9h.

Como nos anos anteriores, o AgitaCão é uma oportunidade de reunir cães e tutores em uma manhã com muitas atrações e também com solidariedade, pois o objetivo é arrecadar ração para a AEPA manter suas atividades no cuidado com cães carentes de Rio Claro. A arrecadação de ração é feita a partir das vendas da camiseta oficial do AgitaCão, nas duas lojas da Contato Pet Center, patrocinadora oficial do evento.

As atrações do evento incluem os tradicionais Cãominhada, CãoCurso e Desfile de Cães para Adoção, com a presença de ONGs e instituições que resgatam e cuidam de animais abandonados.

O CãoCurso contará com diversas categorias, como Cão Fantasiado, Cão Chique, Cão Cover e Cão Atleta.

A coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro convida todas as pessoas que possuem animais e são solidárias à causa animal a participarem do evento no dia 19 de agosto vestindo a camiseta do AgitaCão, em uma grande demonstração de apoio à AEPA. “Será uma manhã de muito amor e diversão, reunindo os cães e seus tutores em um movimento importante para a divulgação do trabalho das entidades assistenciais da causa animal da cidade”, finaliza.