SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Sony anunciou uma nova forma de recompensa para pesquisadores de segurança que encontram e alertarem sobre falhas de segurança na linha de produtos e serviços do PlayStation.

Qualquer profissional pode comunicar as falhas encontradas através da plataforma de “bug bounty” do site agregador de recompensas hackerOne, sob uma recompensa que varia entre US$ 100 e US$ 50 mil (de R$ 530 a R$ 265,1 mil).

A novidade foi anunciada através do blog oficial do PlayStation, que afirma que o programa de recompensas em dinheiro já estava funcionando de uma forma privada, mas que agora se expande para a hackerOne.

O objetivo é conseguir fazer com que as falhas de segurança sejam corrigidas antes que criminosos realizem ataques, e as utilizem para pirataria ou trapaça em jogos online.

Os valores pagos pela Sony são maiores para vulnerabilidades identificadas no console PlayStation 4. Falhas mais graves, definidas pela própria Sony, são recompensadas com, no mínimo, US$ 3 mil na PlayStation Network, ou US$ 50 mil no PS4.