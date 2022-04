O Shopping Rio Claro promove na quarta e quinta-feira, 13 e 14 de abril, aulas demonstrativas de duas modalidades de atividade física: capoeira e jump. As aulas acontecem na Praça de eventos do centro de compras.

Em parceria com a Abadá Capoeira, no dia 13 de abril acontece uma roda de capoeira com apresentação e aula gratuitas para todas as idades ministradas pelo professor Baiano, no período das 18h30 às 20h. E na quinta-feira, 14 de abril, em parceria com a Selfit Academia, será realizada uma aula de jump às 19h30, com a professora Dani.

A capoeira e o jump são exercícios distintos, mas ambos trazem benefícios para a saúde de quem os pratica.

A capoeira, por exemplo, é uma expressão cultural e um esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música que foi desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos por volta do final do século XVI no Quilombo dos Palmares. A capoeira envolve musicalidade, ginga do corpo e luta disfarçada em jogo. A capoeira é uma atividade excelente para crianças porque trabalha coordenação motora, a socialização, a força e equilíbrio físicos e emocional, assim como promove a disciplina.

Já o jump é um exercício aeróbico praticado em um minitrampolim ou cama elástica redonda, nos quais os alunos pulam e fazem movimentos diversificados e com intensidades variadas. As aulas são muito dinâmicas, podendo realizar desde coreografias até corridas estacionárias. Com esta atividade, além de se divertir, o aluno trabalha a força muscular, fortalece e tonifica os glúteos, pernas e abdome e queima calorias.

“O nosso objetivo é divulgar os benefícios das atividades físicas para a saúde e bem-estar das pessoas, e essas duas modalidades, a capoeira e o jump, têm a música como incentivo para quem as pratica, tornando as aulas ainda mais agradáveis e divertidas”, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.

Serviço

Roda de Capoeira

Dia: 13 de abril

Horário: das 18h30 às 20h

Local: Praça de Eventos do Shopping Rio Claro

Evento gratuito

Aula de jump com a Selfit

Dia: 14 de abril

Horário: das 19h30

Local: Praça de Eventos do Shopping Rio Claro

Evento gratuito