A administração do Shopping Rio Claro busca incessantemente oferecer mais facilidades para os clientes, e a mais recente é a possibilidade de pagar o estacionamento via QR Code.

Além do guichê em frente a C&A, o Shopping Rio Claro possui totens de autoatendimento localizados na Praça de Alimentação e ao lado da Ri Happy, e agora os clientes podem validar o ticket de forma on-line por meio de um QR Code, que consta no ticket do estacionamento. Para isso, o cliente deve acessar a câmera do celular, escanear o QR Code disponível no ticket, conferir as informações referentes ao tempo de permanência, preencher o formulário com os dados do cartão de crédito e em seguida clicar em pagar. A saída já está liberada! Simples e rápido!

E o mais importante: o sistema é totalmente seguro e não é preciso baixar nenhum aplicativo específico para usufruir dessa opção. Além disso, os dados de pagamento não ficam salvos e não há qualquer custo extra na utilização do serviço.

“A opção de pagamento on-line do estacionamento é mais um benefício para o cliente, agilizando a validação do ticket”, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.