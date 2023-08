As atividades estão previstas para se iniciar no dia 14

Modalidade será oferecida de forma gratuita e inscrições já estão abertas. Em Rio Claro, as inscrições serão realizadas diretamente no Centro de Atividades do Sesi

O futebol feminino chegou ao Sesi Rio Claro. Inicialmente, os ensinamentos e valores da modalidade serão oferecidos, totalmente gratuitos, para alunas entre 6 e 17 anos por meio do Programa Atletas do Futuro (PAF). As inscrições começaram na quarta-feira, 02/08, e devem ser feitas diretamente na secretaria do Centro de Atividades, que fica na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana. As atividades estão previstas para se iniciar no dia 14 de agosto.

As turmas serão divididas por faixa etária, com aulas nos seguintes dias e horários: terças e quintas-feiras, das 17h15 às 18h15, para meninas de 6 a 9 anos; das 18h15 às 19h15 para alunas de 10 a 13 anos; e das 19h15 às 20h15 para garotas de 14 a 17 anos. Nas segundas e quartas-feiras, as aulas acontecem no período da manhã, das 8h15 às 9h15, para meninas de 8 a 11 anos. Em parceria com o Ministério do Esporte, o Sesi vai desenvolver o futebol feminino em mais 10 unidades do Estado.