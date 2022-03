No último dia 15 de março, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o Edital ProGrad nº 006, que regulamenta o ingresso no curso de graduação presencial em Música (Licenciatura), por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da prova de habilidades musicais. Neste ano, a Universidade está ofertando 24 vagas e para concorrer a uma delas, os candidatos precisam ter prestado o Enem em 2021 e se inscrever na prova específica de habilidades musicais, no período de 1º a 19 de abril, na página da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela aplicação do exame. Confira o edital em www.ufscar.br.

Alterações na prova de habilidades musicais

A prova será realizada de maneira remota: os candidatos deverão enviar, em sistema próprio da Vunesp, entre os dias 21 e 22 de maio, arquivos de vídeos contendo: (i) uma performance vocal ou instrumental; (ii) uma atividade de canto e percussão corporal; (iii) respostas ou imitações vocais ou corporais a estímulos sonoros. Assim, deverão demonstrar domínio técnico em seu instrumento ou voz, fluência interpretativa na realização de sua performance musical e na atividade de canto e percussão corporal, e um nível de percepção auditiva capaz de apreender os estímulos sonoros e reproduzi-los adequadamente com o corpo ou com a voz.

De acordo com o professor Adelcio Camilo Machado, do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da UFSCar e que integrou a comissão que trabalhou na elaboração do novo formato da prova, “para realizarem adequadamente as atividades solicitadas, recomenda-se que os candidatos escolham uma obra musical que já estejam acostumados a tocar ou cantar, e que pratiquem essa interpretação buscando fluência e qualidade sonora. Indica-se também que os interessados pelo curso busquem ouvir músicas – cantadas ou instrumentais – e que se dediquem a imitar pequenos trechos com a voz ou com o corpo, buscando reproduzir os contornos melódicos e os padrões rítmicos ali presentes com o máximo de fidelidade possível”.

Nos anos anteriores, a prova de conhecimentos e habilidades em música era escrita, de múltipla escolha, e realizada de modo presencial, abordando conteúdos ligados à leitura e à escrita musical; a aspectos da teoria musical – como formação e classificação de escalas, intervalos e acordes; e à percepção musical. Além disso, a prova tinha caráter eliminatório, pois desclassificava os candidatos que não obtivessem ao menos 30% de acerto. Agora, a prova terá caráter classificatório e poderá promover um acréscimo de até 50% na nota do Enem do candidato.

Os detalhes sobre a seleção para ingresso no curso de Música em 2022 podem ser acessados na página (https://bit.ly/3ugZWQI) da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da UFSCar, onde estão disponíveis o edital completo, o calendário de chamadas e as dúvidas frequentes. Outras informações podem ser obtidas por meio de contato com a ProGrad (em www.prograd.ufscar.br/fale-conosco), ou pelo e-mail [email protected]