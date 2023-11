A cidade de Santa Gertrudes terá um orçamento de R$ 211 milhões para executar no ano de 2024, último período da atual gestão do prefeito Lázaro Gino (PL). O montante foi aprovado pela Câmara Municipal da cidade vizinha na última semana e segue agora para sanção. Desse valor, R$ 66 milhões serão investidos na saúde pública. Já o setor da educação terá aporte de R$ 65 milhões, enquanto a segurança trabalhará com R$ 6 milhões em caixa. Em entrevista de ontem (17) na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, o chefe do Poder Executivo falou do montante.

“Nós fechamos o ano passado com 39% do orçamento para folha de pagamento. Anteriormente trabalhávamos com 53%. Nosso orçamento era R$ 175 milhões para este ano e tivemos um superávit a partir de outubro. Nós pensamos na Prefeitura como uma empresa, não temos que pensar em gastar sem necessidade. Se tiver dúvida no Portal de Transparência tem que ver o que está sendo feito”, diz Gino.

Imóveis

Segundo o prefeito, o crescimento de 20% no orçamento do ano que vem em comparação com 2023 se dá porque “pudemos fazer esse cálculo, já está tudo programado. Vamos continuar comprando mais imóveis e terrenos. Através dessas compras, conseguimos na CDHU um movimento para fazer casas próprias. Santa Gertrudes nunca teve reserva de terrenos. A obrigação do gestor é fazer um trabalho voltado para habitação. Todos os imóveis e empreendimentos têm que deixar 5% de área para parte habitacional. Para o futuro, o município terá áreas para suprir a habitação. Para chegar aos R$ 211 milhões foi feito um trabalho para agregar à população e ter condições de oferecer serviços de qualidade”, conclui. Além da questão habitacional, recentes imóveis foram comprados para compor a área do entorno da Estação Ferroviária de Santa Gertrudes, da qual a Prefeitura vem pleiteando a concessão para criar novos espaços de lazer.

Assista

