Foto: Diego Vara/Agência Brasil

Governo do RS apresenta balanço das medidas contra as enchentes no estado

Na manhã desta quinta-feira (2/5), o governador Eduardo Leite esteve em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Base Aérea de Santa Maria. Como medida emergencial, foi criada uma Sala de Situação integrada, com objetivo de organizar as operações de resgate nas regiões atingidas.

A Defesa Civil estadual também emitiu novas orientações sobre doações. Conforme informado, há necessidade de itens como colchões, roupa de cama e banho (higienizados) e cobertores (higienizados). Os materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil estadual, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, em Porto Alegre.

Seções especiais do site da Polícia Civil foram colocadas em destaque para facilitar o acesso de moradores de áreas afetadas pelas chuvas para registrarem danos causados, bem como informar o desaparecimento e a localização de pessoas.

Entre um compromisso e outro, Leite recebe informações e articula ações para solucionar a crise que o Estado vive neste momento – Foto: Lauro Alves/Secom

No período da tarde, após a informação de que parte da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, na bacia do Rio Taquari-Antas, em Cotiporã, havia se rompido, o governo do Estado atuou para preservar a vida da população. Municípios localizados abaixo da barragem foram contatados para que iniciassem imediatamente a evacuação das áreas.

A Secretaria da Saúde iniciou o cadastro de profissionais da área da saúde, com o objetivo de compor um banco de voluntários que poderão ser convidados para auxiliarem no atendimento aos municípios afetados. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outras especialidades, poderão preencher o cadastro no site da secretaria.

O canal SOS Rio Grande do Sul, para doações via Pix, foi reativado pelo governo do Estado, a fim de receber contribuições em dinheiro, que podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. Os recursos obtidos serão revertidos para as vítimas das enchentes.

No início da noite, o governador realizou uma coletiva de imprensa para atualizar as informações sobre as ações realizadas no atendimento de municípios afetados pelas fortes chuvas. Leite destacou o número de salvamentos realizados, a instalação dos gabinetes descentralizados e a possibilidade de uma enchente de grandes proporções em Porto Alegre, devido à elevação do nível do Guaíba.

Governo Federal garante recursos para o Rio Grande do Sul, atingido por temporais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (2), que não faltarão recursos do governo federal no socorro à população do Rio Grande do Sul e na reconstrução de municípios gaúchos atingidos por tempestades e enchentes desde o início da semana.

Lula e uma comitiva de ministros desembarcaram hoje em Santa Maria (RS) para reunião de trabalho com o governador do estado, Eduardo Leite, que classificou a situação como o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul.

Foto: Ricardo Stuckert / PR

“Tudo que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, vamos dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva”, disse Lula, após a reunião.

“No primeiro momento, a gente só tem que salvar vidas, a gente só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, começar a pensar em como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos”, acrescentou o presidente, prestando solidariedade ao povo gaúcho e às famílias das vítimas.

Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS – 3/5, 9h

Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil estadual tem atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Confira abaixo o último relatório sobre as ações de resgate nas localidades atingidas. Eles são divulgados diariamente às 9h, 12h, 18h:

Boletim emitido às 9h de sexta-feira (3/5)

Municípios afetados: 235

Pessoas em abrigos: 7.165

Desalojados: 17.087

Afetados: 351.639

Feridos: 56

Desaparecidos: 74



Óbitos: 31

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

Como doar para o Rio Grande do Sul?

Em meio a situação caótica para as vítimas do estado, os itens mais pedidos são alimentos prontos para consumo, insumos para cozinhas solidárias locais (alimentos e descartáveis), água mineral, cobertores e colchões.

A vaquinha criada pelo Instituto Vakinha, Pretinho Básico e Badin Colono pode ser acessada neste link. Para fazer a doação, basta inserir o valor desejado e alguns dados como e-mail, nome completo e CPF, solicitados pela plataforma. É possível realizar a colaboração por meio do pagamento com cartão de crédito ou por transferência via PIX.

Outra campanha solidária foi criada pela Ação da Cidadania. A entidade afirma estar em contato com lideranças locais e autoridades para direcionar as arrecadações para os municípios mais afetados. As doações também podem ser realizadas através do site da associação e por transferência via PIX (e-mail): [email protected].