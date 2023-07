A Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, convoca as bandas do município para se inscreverem no chamamento público para a Tarde do Rock.

A tradicional “Tarde do Rock”, movimento de resistência artístico-cultural, teve início em Santa Gertrudes no ano de 1989 e há 34 anos fomenta e impulsiona a criação de novas bandas e artistas na cidade.

Neste ano, o evento acontecerá no dia 20 de agosto, no pátio da Aspacer, com grande estrutura de palco, som, iluminação e tela de led, integrando a programação da Festa da Cidade em comemoração aos 75 anos de Santa Gertrudes. A proposta é a cada ano melhorar a produção do evento com objetivo de atrair mais público e fomentar o rock no município, por isso, neste ano serão selecionadas 10 bandas que se apresentarão no mesmo dia e terá como encerramento a apresentação da banda Raimundos. Além da inovação com a contratação de uma banda famosa para encerramento, todas as instituições que estarão vendendo comidas e bebidas na Festa da Cidade participarão do evento.

Também no mesmo dia acontecerá, no Parque Ruy Raphael da Rocha, o 2º Encontro de Carros Antigos no Parque, das 09h às 17h, e terá como atração a banda Rock Elvis 69 Band, que irá abrir o cronograma de shows da Tarde do Rock.

Com o objetivo de democratizar a seleção das bandas, a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes abre o Chamamento Público com critérios de avaliação que deem prioridade a bandas da cidade e que tenham relevância no cenário musical do município.

Para se inscrever basta acessar o site da Prefeitura Municipal www.santagertrudes.sp.gov.br no campo “Publicações Oficiais” ou diretamente pelo link: https://www.santagertrudes.sp.gov.br/chamamento-publico…/.

Deverão ler o edital e efetuar a inscrição enviando todas as informações e documentações solicitadas.

As inscrições estarão abertas de 13 de julho a 23 de julho.

Mais informações pelo contato (19) 3545-4488.