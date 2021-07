O prefeito Gustavo Perissinotto disse que a próxima etapa de melhorias no trânsito de Rio Claro na região sul deveria ser as obras para solucionar o problema no trevo da rodovia Washington Luís, perto da empresa Viviani. “É uma obra que cabe ao governo estadual e que iremos continuar trabalhando politicamente para que seja realizada”, afirmou Gustavo durante a entrega oficial das obras de reorganização do trânsito e readequação do complexo rotatório na Avenida Tancredo Neves com a Rua 21.

A prefeitura estreitou a rotatória e, com isso, implantou uma terceira faixa na Avenida Tancredo Neves, que é utilizada como retorno. “Antes, com apenas duas faixas, sobrava apenas uma faixa para transitar na Tancredo, o que tornava o trânsito muito lento e gerava perda de tempo e dinheiro a motoristas e transportadoras”, explicou o secretário municipal de Obras e Serviços, Ivan De Domenico.

A ampliação do entorno viário da rotatória, que recebe mais de 20 mil veículos por dia, também possibilitou a interligação da Rua 21, desde a Avenida 12, no Jardim Claret, até a Avenida 41, próximo da Via Presidente Kennedy.

O vereador Julinho Lopes lembrou que a reorganização do trânsito diminui o número de acidentes e, por consequência, os gastos no setor de saúde. “É uma obra simples, mas muito importante”, afirmou.

Da entrega da obra também participaram os vereadores Geraldo Voluntário, Moisés Marques, Diego Gonzales e Vagner Baungartner. Estiveram presentes, ainda, Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rodrigo Gonçalvez, comandante da Guarda Civil Municipal, e Luiz Carlos Luz, do Departamento Municipal de Mobilidade Urbana.