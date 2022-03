A comunidade rio-clarense se despede de Rodrigo Mamprin, empresário e ex-tesoureiro do Aeroclube de Rio Claro. Mamprin tinha 53 anos de idade e veio a óbito na noite desta terça-feira (8). Bastante conhecido no município, o administrador tinha os aviões como sua grande paixão. Era comum que ele estivesse sobrevoando e atuando no setor junto à entidade. Seu pai, Nereu Mamprin, foi presidente do Aeroclube anos atrás.

“Pessoa honesta, um filho maravilhoso dos meus pais Nereu e Adair, muito prestativo. Uma perda grande. Trabalhador ao extremo e muito honesto”, comenta a irmã Cristina Mamprin Losano. Rodrigo era administrador de empresas de negócios da família nos ramos de imobiliária, agropecuária, calcário e cana de açúcar.



Em anos anteriores, chegou a ser destaque no Jornal Cidade por conta das suas ações no Aeroclube. Mamprin foi tesoureiro entre 2011 a 2015 na entidade. “Os sócios do Aeroclube de Rio Claro lamentam, profundamente, o falecimento prematuro do Rodrigo Mamprin. Ao lado de seu pai, Nereu Mamprin, deixou a sua marca na história do Aeroclube de Rio Claro, sempre colaborando com a entidade. É com muito pesar que recebemos a notícia de seu falecimento”, declarou a entidade ao JC.

Segundo a irmã, ele faleceu em casa após um provável infarto. Mamprin deixa a viúva Tati Mamprin, empresária do ramo de boutique de roupas e duas filhas adolescentes. O velório será nesta quarta-feira das 7h às 10h15 no Memorial Cidade Jardim (antigo Parque das Palmeiras) e o sepultamento em seguida às 10h30 no Cemitério Evangélico.