Rio Claro terá neste fim de semana plantões de vacinação contra a poliomielite, que serão realizados no sábado (8) e domingo. A vacinação será itinerante e acontecerá em quatro locais. As crianças de 1 ano a menores de 5 anos que ainda não tomaram a vacina precisam receber a gotinha. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite.

A aplicação das doses no sábado será das 9 às 15 horas no Jardim Público e das 10 às 19 horas no Shopping Rio Claro (próximo à loja Ri Happy). No domingo as crianças serão vacinadas das 9 horas ao meio-dia na sede da Gaviões da Fiel (em frente à Lagoa Seca) e das 13h30 às 17h30 no Lago Azul.

“Dessa forma os pais terão mais opções de locais e horários para levarem as crianças para a vacinação, que é fundamental para a proteção contra a doença”, destaca Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde, acrescentando que os locais escolhidos são bastante frequentados por crianças, o que ampliará o acesso à vacinação. Até o momento, Rio Claro tem 35% de cobertura vacinal contra a pólio e a meta é 95%.

Até 31 de outubro, a vacinação também é realizada de segunda a sexta-feira a partir das 7h30 nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. Nas unidades dos bairros Mãe Preta, Bonsucesso e Terra Nova a vacinação é até as 18h30, e nas demais unidades de saúde do município a vacinação é até as 16h30. Não há vacinação nas unidades do Boa Vista, Guanabara e São Miguel.