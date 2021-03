Estão abertas em Rio Claro até 14 de abril as inscrições para os cursos remotos e gratuitos voltados a pessoas com deficiência a partir de 18 anos. São aulas de auxiliar administrativo e de recepção e atendimento. As aulas têm início no dia 22 de abril e as inscrições podem ser feitas pelo endereço https://forms.gle/1RLaecPsvKZ34AaPA.

Os cursos são parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação e das prefeituras de Rio Claro e Conchal, município que também terá as atividades. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Rio Claro também participa da iniciativa. “Iniciativas como essas sempre terão nosso apoio”, destaca o Professor Dalberto, titular da pasta municipal de Cultura de rio Claro, à qual a Assessoria da Pessoa com Deficiência é subordinada.

De acordo com a assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro os cursos terão carga horária de 60 horas cada, realizados em 12 dias, sendo quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira, e, podem ser acompanhados com interpretação de libras.

Segundo dados do governo estadual, Rio Claro tem cerca de 11.300 pessoas com deficiência sendo que, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), houve no ano passado admissão de 80 pessoas com deficiência e desligamento de 114, gerando um saldo negativo de 34 postos de trabalho para esse público em 2020 no município.

“Para que esse quadro possa ser revertido é preciso atuar em várias áreas e uma delas é a da qualificação profissional, daí a importância de ações como a desses cursos que estão com inscrições abertas em nossa cidade”, comenta o assessor dos direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro, Paulo Meyer.

Outros cursos do governo estadual voltados a pessoas com deficiência podem ser encontrados no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.