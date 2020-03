O Escritório Oficial do Rio Claro Rodeio Festival recebeu as 10 candidatas a Rainha do Rodeio. O concurso que vai eleger a corte real do Rio Claro Rodeio Festival acontecerá dia 20 de março no Floridiana Tênis Clube, com um megashow da dupla Bruno e Marrone.

Os seis dias de festa, que acontecerão de 11 a 21 de abril no Recinto da Festa do Peão, vão reunir atrações renomadas no cenário sertanejo e prometem ser o maior rodeio que Rio Claro já viu.

O encontro com as meninas para a sessão de fotos teve como objetivo apresentar as candidatas ao público. Além da categoria mais cobiçada, que é “A Rainha do Rodeio”, o evento também busca encontrar sua Princesa, Madrinha e Garota Country. Critérios como beleza, simpatia e paixão pela tradição sertaneja serão levados em conta na hora da avaliação.

Para mais informações, acesse o site www.rioclarorodeiofestival.com.br e redes sociais @rioclarorodeiofestival no Instagram e Facebook Rio Claro Rodeio Festival. Além do escritório oficial localizado na Rua 9 esquina com Avenida Rio Claro, 1.231, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Shows

Nos dias 11, 12, 18, 19, 20 e 21 de abril, Henrique&Juliano+Vitor&Luan, Luan Santana, Dennis+Guilherme&Benuto e Fernando&Sorocaba vão subir no palco.

Outro destaque é o sertanejo Gusttavo Lima, que se consagrou ao dar o tom a canções que viraram sucesso, como “Inventor dos Amores”, “Rosas, Versos e Vinhos” e “Gatinha Assanhada”.

O fenômeno Felipe Araújo, também, marca presença no rodeio no dia 21. Lembrando que nesta data terá a entrada solidária, que consiste na troca de 1 kg de alimento não perecível por um ingresso. Será liberado um ingresso por CPF e a troca será feita de 30 de março a 17 de abril, na prefeitura.

Esquenta

É isso mesmo: no dia 20 de março você confere um dos shows atuais mais aclamados no Floridiana Tênis Clube, com a dupla Bruno&Marrone.