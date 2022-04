Rio Claro recebe, a partir do dia 14 de abril, a segunda edição da mostra fotográfica “Água”, com 40 imagens sobre o ciclo da água, patrocinado pela Whirlpool Corporation, com organização da Sustentabilidade e Cultura Produções Artísticas. Os cliques são do consagrado fotógrafo Adriano Gambarini, membro do grupo de fotógrafos da National Geographic Brasil e ficará em exposição até o dia 10 de junho no Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga.

“Faz parte da agenda positiva da Whirlpool ações ligadas ao “E”, de ESG (Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança), e iniciativas que preservem a água têm muito valor para nós, como exemplo: atingimos uma taxa de mais de 98% de recirculação de água em todo o processo produtivo nas fábricas do Brasil. Apoiar esse projeto é uma forma de ampliar e reforçar a valorização e consciência desse recurso tão precioso”, conta Douglas Reis, diretor de Assuntos Regulatórios & ESG da Whirlpool para a América Latina.

Gambarini é autor de 18 livros de fotografia e ao longo da sua carreira, viajou o mundo atrás de imagens que retratassem o ciclo da água. A exposição é um compilado de alguns dos melhores momentos captados em mais de 20 anos de viagens em 18 países, desde os mares gelados da Escandinávia até os extremos subterrâneos das cavernas brasileiras. A água, é inclusive, o tema de um dos seus livros mais famosos – “Água – Conservação e Cultura”, lançado pela editora Cultura.

A água é, sem dúvida, essencial à criação e apresenta um ciclo intenso e natural que passa por diversas formas com vapor, nuvem, chuva, rio, onde todo o ciclo recomeça, e abordar esse tema tem se tornado essencial. Diversas regiões do país já enfrentam o déficit hídrico, com ondas de calor e seca que comprometem, além da própria existência, outros setores como a agricultura, agropecuária, energia e até o uso doméstico.

O projeto trabalha 4 dos 17 ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), Educação de Qualidade (4), Água potável e saneamento (6), Ação contra a mudança global do clima (13) e Vida na água (14). Além disso, está alinhado às iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), que baseiam as ações da Whirlpool Corporation, sempre com um olhar atento e constante para as pessoas e o meio ambiente.

“Nossa missão é através de projetos como esse, atuar e impactar as comunidades sobre questões essenciais à vida humana, como é o caso da água, tema desse projeto. Queremos que a partir da integração entre alunos, professores e familiares, possamos ter um olhar mais sustentável para esse elemento essencial à vida humana ”, Abílio Martins, Diretor Operacional.

Com o objetivo de promover a integração entre alunos, professores e familiares, o projeto trará, ainda, um workshop sobre fotografia contemporânea para 200 professores da rede pública de ensino do município, alunos e pais de alunos, com imagens capturadas a partir da década de 80 e que refletem os valores, comportamento e tecnologia até os dias atuais.

Também serão oferecidas cinco oficinas de “Fotografia com aparelho celular”, para 400 alunos entre 6 e 15 anos, da rede pública. As oficinas acontecem nos meses de abril, maio e junho. As inscrições serão realizadas diretamente pela Secretaria de Educação do Município, a qual selecionará os estudantes e professores que participarão do projeto, de acordo com as vagas disponíveis.