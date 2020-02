Rio Claro perde de virada para o São Bento

Pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 o Rio Claro recebeu o São Bento no Estádio Schmidtão. Em campo o Gao Azul teve uma grande perda logo aos 7 minutos. Jussandro, na primeira bola, avançou mas caiu em campo sentindo novamente uma lesão e teve que ser substituído. O jogador saiu do gramado chorando para a entrada de Boré.

Até os 25 minutos as equipes se estudaram bastante mas quem achou o gol foram os donos da casa em uma cobrança de escanteio. Lucas Crispim bateu e quem subiu para testar foi Alysson que acertou o ângulo e balançou a rede: Rio Claro 1 x 0 São Bento.

Apesar do gol o Rio Claro não fazia uma de suas melhores apresentações e em muitas oportunidades deu abertura para o empate do adversário que só não chegou ao gol pela deficiência técnica em campo.

Na etapa complementar os times voltaram com a mesma formação e o São Bento foi para o tudo ou nada pois além da desvantagem no placar tinha a preocupação de tentar a pontuação para sair da zona de rebaixamento. Em campo a movimentação foi intensa e de tanto insistir, aos 24 minutos, o gol do time de Sorocaba saiu com Douglas: Rio Claro 1 x 1 São Bento.

O gol estremeceu o Rio Claro que permitiu a virada aos 36 minutos. Diego Tavares bateu e Dheimisson aceitou. Em campo os jogadores do Galo Azul partiram para o desespero mas mostraram cansaço físico e isso foi outro fator contra.

Placar final: Rio Claro 1 x 2 São Bento

*Público: 308 pagantes