Há três jogos sem saber o que é vencer o Rio Claro Futebol Clube recebe na tarde deste domingo(8) às 16h o Taubaté pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O Galo Azul vem de empate sem gols fora de casa com o São Bernardo FC e chegou aos 12 pontos caindo para a décima segunda posição. O Burro da Central venceu o São Caetano no último jogo por 2 a 1 e ocupa a quarta colocação com 17 pontos.

Mais uma o Azulão terá desfalques no estadual. Os laterais esquerdo Jussandro e Boré seguem de fora lesionados e o volante Acleison que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Galo Azul deve ir à campo com :Dheimison, Douglas, Alyson, Guilherme e Roger, Eduardo , Everton Tchê e Ferdinando, Jeffinho , Rodrigo Paraná e Adílson.

Os ingressos para a partida desta tarde estão a venda ao valor único de R$20,00 inteira e R$10,00 a meia entrada para qualquer setor do estádio.

Taubaté

O Burro da Central tem como treinador um velho conhecido do futebol rio-clarense. João Valim que foi durante anos treinador do Velo Clube comanda a equipe do Vale do Paraíba. Valim ressalta a evolução do seu time.

“Estamos vendo que a cada partida nós estamos melhores, os trabalhos da semana estão sendo melhorados, por isso estão assimilando minha forma de jogar, que é sempre buscando o resultado. Estamos buscando mostrar isso para o elenco”, finalizou.

A equipe deve repetir a mesma escalação da última rodada: William, Negueba, Rafael Castro, Maurício e Marcos Antônio, Elivelton, Boquita, Giovanni Pavani e Chumbinho, Maykinho e Ermínio