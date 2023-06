Vista aérea de Rio Claro.

Número populacional acabou sendo menor do que a estimativa prévia do próprio Censo 2022 divulgada em janeiro. Confira também resultados da região de Rio Claro

O resultado do Censo 2022 do IBGE foi divulgado oficialmente nessa quarta-feira (28) e aponta que a cidade de Rio Claro tem 201.418 habitantes, um aumento de 8,14% em comparação com o último Censo 2010, quando eram 186.253 habitantes. Isto representa, na prática, um aumento de 15.165 moradores em 12 anos, uma taxa de crescimento de 0,65% por ano. Já a quantidade de domicílios na cidade chega a 200.342, o que representa uma média de 2,7 habitantes por imóvel atualmente.

Os dados oficiais registram uma queda no número geral de moradores ao se compararem as estimativas populacionais divulgadas anteriormente. No ano passado, na Prévia da População dos Municípios com base no relatório parcial do Censo Demográfico 2022, havia uma estimativa de Rio Claro contar com 206.950 habitantes. Em 2021, a estimativa divulgada era ainda maior para o município: 209.548 moradores.

Levantamento do Jornal Cidade com a quantidade de habitantes de Rio Claro segundo o resultado do Censo 2022 do IBGE.

Dentro do contexto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o município, assim como vários outros onde houve menor crescimento populacional esperado, poderá sofrer algum tipo de atualização quanto aos valores que são repassados pelo Governo Federal por conta da queda de habitantes projetada, conforme o JC repercutiu anteriormente. No ano de 2022, a transferência para Rio Claro chegou a R$ 97.884.336,04 (milhões), segundo dados oficiais do Tesouro Nacional. Já em 2010, ano do último Censo oficial, o valor do repasse do FPM chegou a R$ 29.845.390,53 (milhões).

A reportagem do Jornal Cidade também levantou a atualização do Censo 2022 frente aos municípios da microrregião: Cordeirópolis – 24.514 habitantes; Santa Gertrudes – 23.611 habitantes; Ipeúna – 6.831 habitantes; Itirapina – 16.148 habitantes; Analândia – 4.589 habitantes; Corumbataí – 4.195 habitantes. Já na região, o resultado ficou da seguinte forma: Piracicaba – 423.323 habitantes; Limeira – 291.869 habitantes; Araras – 130.866 habitantes; São Carlos – 254.822 habitantes.