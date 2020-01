Rio Claro anuncia mais um atacante para a Série A-2

O Galo Azul voltou aos treinamentos após as festividades de final de ano na última quinta-feira (2), no Estádio Augusto Schmidt Filho, com novidades para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O atacante Matheus Lu, 22 anos, ex Nacional-SP, foi contratado e já treina com o elenco do Azulão. O atacante teve sua formação no Guarani de Campinas e atuou nas categorias de base do São Paulo FC até ser contratado pelo Nacional Atlético Clube.

Plantel

Com a chegada do atacante, o Galo Azul soma 18 atletas para o estadual, sendo eles: os goleiros Dheimison e Willian Galizo, os zagueiros Guilherme, Alysson e Rafael Tavares, os laterais Jussandro e Douglas, os volantes Orlando, Acleisson, Eduardo, os atacantes Lucas Crispin, Jeffinho, Vinicius, Rodrigo Paraná, Clebinho, Matheus Santos e Matheus Lu.

O Galo Azul intensifica os treinamentos, mesclando trabalhos físicos e técnicos. Dois jogos-treino estão agendados, sendo um no próximo dia 7 contra a Internacional de Limeira e outro no dia 14 contra o Ituano, sendo ambos na casa do adversário.

O Rio Claro estreia no Paulista da Série A-2 diante do Monte Azul no dia 22, às 15h, em Monte Azul Paulista.

Vale destacar que, na primeira fase da Série A-2, os times se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série A-3. Todas as partidas do mata-mata serão disputadas em dois jogos, com decisão nos pênaltis para decidir o classificado em caso de igualdade de vitórias. Somente os dois finalistas sobem à elite estadual.