A vacinação contra a Covid-19 em Rio Claro será feita em novos locais a partir de segunda-feira (5). A aplicação das doses deixará de ser realizada nas unidades de saúde e passará a ser exclusivamente no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera, das 8 às 15 horas, e em três pontos de drive-thru, cada um com seu horário de funcionamento. Nesta fase da campanha estão sendo vacinadas pessoas com 68 anos ou mais e quem recebeu a primeira dose da Coronavac/Butantan até 12 de março.

“Nas unidades de saúde são atendidos os casos leves de Covid, e, transferindo a vacinação para outros locais, impedimos que pessoas infectadas pelo coronavírus estejam em contato com o público que está sendo vacinado”, informa Giulia Puttomatti, secretária de Saúde. A secretária acrescenta que, apesar de todos os cuidados adotados nas unidades de saúde, a mudança é uma medida preventiva para impedir que mais pessoas sejam infectadas pelo coronavírus. Até o momento, em Rio Claro, mais de 11.000 já foram infectadas e 301 pessoas morreram em decorrência da Covid.

A vacinação no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera será em espaços amplos, com mais conforto para quem vai receber a vacina e maior distanciamento entre as pessoas durante a espera pelo atendimento. Os dois locais são conhecidos por grande parte da população e são de fácil localização. O Centro Cultural fica na Rua 2, 2.880, Vila Operária, e a Faculdade Anhanguera na Avenida 39 com a Rua 22, Bairro do Estádio.

Quem preferir terá ainda as opções do atendimento em sistema de drive-thru, realizado com o apoio dos hospitais Santa Filomena, São Rafael e Unimed, que vacinarão conveniados ou não. O atendimento no São Rafael é das 8h30 ao meio-dia, pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Das 8h30 às 12h30 a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (antigo prédio Alexandre Junior). A equipe do Santa Filomena realiza a partir de terça-feira (6) às 9h30 drive-thru no Shopping Rio Claro.

As pessoas devem ficar atentas às divulgações oficiais do município e acompanhar sempre o cronograma de aplicação das vacinas, inclusive para saber se faz parte do grupo que está sendo atendido. Para ser vacinada a pessoa deve apresentar cartão SUS, CPF e RG e, em caso de segunda dose, o cartão de vacinação.

"A vacinação é essencial para a saúde e afeta diretamente a evolução da pandemia, por isso, a partir do momento em que esteja na faixa etária atendida a pessoa deve procurar o posto de vacinação", destaca Fabyolla Lourenço, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.