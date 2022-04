O artista rio-clarense Fábio Caniatto, de 48 anos, é a mais nova voz do personagem Lourinho, o filho do Louro José, parceiro da apresentadora Ana Maria Braga. O intérprete do Louro José, Tom Veiga, faleceu há cerca de um ano e meio e desde então o personagem não aparece no programa Mais Você, na TV Globo. Na quarta-feira (6), um papagaio surgiu no programa se dizendo “filho” do Louro e “neto” da apresentadora Ana Maria.

Nesta sexta-feira (8), o Lourinho terá um “teste de DNA” revelado ao vivo no programa. O novo personagem já caiu nas graças do público que está ansioso pelo desfecho. Caniatto, rio-clarense, foi escolhido pela produção do programa para dar vida ao novo papagaio. Bacharel em Artes Cênicas e Mestre em Artes pela Unicamp, Fábio também já foi Orientador de Artes Cênicas, Produtor e Coordenador do Teatro Popular do Sesi Rio Claro-SP.

Foi ator da Pia Fraus Teatro, uma das mais respeitadas do País, por 11 anos e participou de festivais nacionais e internacionais como o Bonecos Canela, Festival de Almagro – La Mancha – Espanha, Festival de Teatro de Bonecos “Espetáculo Interesse” em Ostrava – República Tcheca e Mostra Internacional das Aulas de Teatro Universitário – Espanha. O rio-clarense também foi ator da série infantil “Que Monstro te Mordeu” (TV Cultura/Primo Filmes).