Na manhã desta terça-feira (6), Guardas Civis da viatura 951 foram acionados para prestar apoio a fiscais do Desurb e Vigilância Sanitária, no Jardim Público, pela Rua 3. No local, estava sendo realizada fiscalização a um ambulante que comercializava salgados em desacordo com as normas exigidas pela Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Urbano do Município.

Segundo a Guarda Civil, o homem não concordou com a fiscalização, tendo desacatado os fiscais e atirado os salgados na rua e em direção à equipe. Todas as partes foram conduzidas ao Plantão Policial. Os fiscais tomaram as devidas medidas administrativas.