Fachada da Base Operacional Cabo PM Marcelo de Sousa, reinaugurada na quinta-feira (5)

Única base operacional da Polícia Militar Rodoviária que fica no sentido interior da Rodovia Washington Luiz, Km 197,800, em Corumbataí, foi reinaugurada na manhã de quinta-feira (5) após dois meses de reforma, passando a receber o nome do Cabo Marcelo de Sousa, morto em 2011 após ser atropelado por um caminhão desgovernado, durante o cumprimento de seu serviço.

O prédio ganhou novos grafismos, troca do telhado, bem como a instalação de placa de estacionamento exclusivo aos Nobres Policiais Veteranos e a instalação de um painel de recordações, cuja finalidade é deixar o local à disposição para que ao longo dos anos os usuários da rodovia, possam deixar registrados, através de adesivos, as lembranças de viagem e a presença na Base Operacional de Corumbataí.

O comandante interino do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário, Major PM Abreu, disse que a função da Base Operacional é para melhor atender os usuários que frequentemente estão pela rodovia, e projetada para que os policiais que trabalham nesta região, continuem exercendo com perfeição o trabalho diário. “Estamos em um ponto estratégico entre Rio Claro e São Carlos e nós estamos sempre à disposição da população e dos motoristas durante 24 horas”, comenta Abreu.

Durante a solenidade de reinauguração, comandada pela Tenente Larissa, o veterano Sub Tenente Edmundo, 82 anos, foi homenageado pois entre os anos 1980 a 1985, prestou excelentes trabalhos na área da Base Operacional 310/2. Também recebeu homenagem a Concessionária Eixo-SP pelo seu Diretor Presidente, Sérgio Santillan.

O momento mais emocionante ficou para o final com a presença de Paula Alessandra Malavazi de Sousa e do senhor Aparecido de Sousa, esposa e pai do Cabo PM Marcelo de Sousa, que receberam uma placa de homenagem do Policiamento Rodoviário.

“É muito gratificante ver que meu filho ainda é lembrado. Era o sonho deles desde criança ser policial e felizmente ele conseguiu realizar. Foram anos de muito amor e empenho dele com a Polícia Militar. Essa homenagem coincide próximo do aniversário dele que ocorreu no dia 2 de novembro, onde ele estaria completando 50 anos”, falou emocionado o pai.

Participaram também da solenidade o comandante do policiamento rodoviário do Estado de São Paulo, Coronel Lourival da Silva Junior e o vice-prefeito de Rio Claro, Marco Antonio Melli Bellagamba.

Cabo PM Marcelo de Sousa

Marcelo de Sousa, nascido em 02/11/1970, é filho do senhor Aparecido de Sousa e da senhora Maria Helena Fuzatto de Sousa (in memorian). Ingressou nas fileiras da Corporação em 17 de Julho de 1991, fez o curso de formação de Soldado PM no Comando de Policiamento do Interior – 3 em Jardinópolis/SP e depois de formado, apresentou-se no Policiamento Rodoviário de Piracicaba/SP em 08 de Maio 1992.

Casou-se com a Sra. Paula Alessandra Malavazi de Sousa, com quem teve a filha Bárbara Malavazi de Sousa, nascida em 08 de Outubro de 1996.

Por diversos anos trabalhou nas Bases Operacionais subordinadas à Companhia de Rio Claro/SP, destacando-se nas funções a ele atribuídas, com tenacidade, denodo, fidelidade e magnificência, dando o melhor de si para que cumprisse o que lhe era determinado, sempre com muita disposição, jamais se desviando das orientações que lhe eram transmitidas, mostrando-se incansável na execução do serviço. Por inúmeras vezes sacrificou suas horas de folga para bem servir, abdicando-se da convivência com seus familiares em benefício do serviço, onde cultivou diversos amigos e admiradores de sua postura, pois sempre estava alegre e de bem com a vida. O Policial também se destacava pela apresentação pessoal impecável, com a farda sempre alinhada e com as botas brilhando, sendo que sua postura combinava com a polidez e a educação que externava. Exímio profissional recebeu inúmeros elogios e galgou Láurea do Mérito Pessoal em 2º grau.

No dia 02 de Março de 2011, por uma fatalidade do destino, quando em serviço, no cumprimento ao juramento que fez quando ingressou nas fileiras da corporação de “salvar vidas mesmo com o sacrifício da própria vida”, em atendimento a um acidente de trânsito ocorrido na SP-304 – Rodovia Luiz de Queiroz, altura do quilômetro 158,000, foi vítima de um atropelamento causado por um caminhão desgovernado, sendo socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Familiares do Cabo PM Marcelo de Sousa após o descerramento da placa

Placa recebida pelos familiares da homenagem ao Cabo PM Marcelo de Sousa

Painel para os usuários da rodovias registrar com adesivos as lembranças de viagem e a presença na Base Operacional