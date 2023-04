Informação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem que também informou que já começou o trabalho

Despacho assinado por Sergio Henrique Codelo Nascimento, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na última quinta-feira (30) e publicado no sábado (1º) no Diário Oficial do Estado, confirmou a contratação direta da empresa Conster Construções e Terraplanagem, objetivando as obras e serviços de reconstrução de galeria, pista, acostamento e ciclovia, no km 175+500m da Rodovia Constantine Peruchi (SP-316), entre Rio Claro e Santa Gertrudes.

O trecho foi atingido pelo temporal de 10 de março que deixou um rastro de destruição na cidade. A contratação ocorre em regime de dispensa de licitação, por se tratar de emergência, uma vez caracterizada a urgência de atendimento de situação que poderá ocasionar prejuízo e comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, segundo o despacho.

Em nota encaminhada ao Jornal Cidade na tarde de ontem (3), o DER afirmou que iniciou as obras de recuperação da erosão no km 175 da SP-316 e que o investimento é de aproximadamente R$ 950 mil. A previsão para conclusão dos trabalhos não foi citada.

Relembre

No dia 10 de março uma forte chuva atingiu a cidade de Rio Claro e na SP-316 se abriu uma cratera. Na ocasião um pedestre caiu no local e foi resgatado sem ferimentos. Após isso o trecho foi interditado e passou por inspeções do DER e Defesa Civil.