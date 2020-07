A Receita Federal apreendeu, agora à tarde, 2,557 kg de esmeraldas. A operação, ocorrida na Delegacia da Receita Federal em Bauru, contou com a participação da Polícia Federal. Três pessoas foram presas por crime de falsidade na exportação de esmeraldas para o exterior.

A operação da Receita Federal envolveu as equipes da Delegacia da Instituição em Bauru, da Divisão de Administração Aduaneira e do Escritório de Pesquisa e Investigação do Órgão no estado de São Paulo.

Entenda

Durante a atividade de análise de uma exportação de esmeraldas registrada no Porto Seco de Bauru (SP), o auditor-fiscal responsável pela liberação das pedras preciosas suspeitou do alto valor declarado: US$ 10,8 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 60 milhões.

Ao aprofundar a análise, o auditor-fiscal verificou que o exportador não dispunha de capacidade econômica para aquisição das mercadorias e que o comprador no exterior, um brasileiro residente no México, tampouco poderia fazer uma compra desse valor.

A Polícia Federal foi chamada para acompanhar os procedimentos de verificação física das mercadorias e garantir a necessária segurança dos procedimentos.

O gemólogo credenciado pela Receita Federal declarou que tais pedras têm valor comercial de no máximo R$ 417 mil.

Em virtude do flagrante da fraude praticada, o exportador e o despachante, este último residente no Rio de Janeiro, foram presos, além de uma terceira pessoa envolvida no delito e que se encontrava presente no momento da operação.

Além da prática de falsa declaração do valor das mercadorias, há indícios fortes de interposição fraudulenta, em que se presume a existência de laranjas para ocultar os reais compradores e vendedores das pedras. As investigações vão prosseguir para apuração dos delitos cometidos.