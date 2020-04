O município de Rio Claro terá vacinação contra a gripe em esquema de drive-thru nesta quinta-feira (30). O serviço vai funcionar em horário estendido, das 8h30 às 21 horas, na entrada principal do shopping center na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205, na Vila Paulista. O objetivo é facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura vacinal, principalmente de idosos. “Nossa preocupação maior é com os idosos que são mais vulneráveis à gripe. Por isso, é importante que eles tomem a vacina, se protejam”, comenta o prefeito João Teixeira Junior.

A vacina estará disponível apenas para aplicação em quem estiver nos automóveis e não será feita imunização de pedestres que devem procurar as unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar seis mil doses de vacina e a aplicação será feita enquanto durar o estoque. “A vacina da gripe não protege contra o coronavírus, mas tomá-la é importante para evitar a contaminação pelo vírus influenza e facilitar o diagnóstico de coronavírus que tem sintomas semelhantes”, explica o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro.

A vacinação no drive-thru será exclusiva para idosos; gestantes; puérperas; caminhoneiros; funcionários do sistema prisional; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência; adultos de 55 a 59 anos; funcionários do transporte coletivo; funcionários de pedágios; profissionais de saúde, forças de segurança, resgate e salvamento; e profissionais que atuam nos cemitérios públicos e particulares. “Será necessário que a pessoa comprove que faz parte dos grupos prioritários e tem indicação para tomar a vacina”, informa Fabyolla Lourenço, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.

Além do drive-thru, a vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, exceto as unidades do Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina. A relação de unidades, endereços e telefones pode ser consultada no site da Fundação Municipal de Saúde (www.saude-rioclaro.org.br).