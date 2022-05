Elektro, está tomando todas as providências para fazer o reparo da rede de energia que rompeu. Contratempo deve ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros abastecidos pela ETA 1 durante a noite desta quarta-feira (18).

No início da noite desta quarta-feira (18), ocorreu a queda de uma árvore de eucalipto na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena), rompendo a rede elétrica que alimenta a captação de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA 1).

O desligamento ocasionado paralisou as operações da captação da ETA 1, interrompendo o direcionamento da água bruta para tratamento na estação que fica no bairro Cidade Nova, afetando também o abastecimento para os bairros abastecidos.

Em razão disso, pode acontecer baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água no distrito de Assistência e nos bairros: Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antonio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico, Porto Fino e bairros próximos.

“O Daae está acompanhando os trabalhos da Elektro, que está tomando todas as providências para reparar a rede de energia elétrica que rompeu. Ainda não há um prazo definido para o término do serviço, mas o trabalho está sendo feito com bastante empenho para ser finalizado o quanto antes para que as operações e o abastecimento sejam reestabelecidos”, informa o superintendente do Daae, Osmar Junior.

O Daae ressalta a importância de a população ter caixa d’água em suas residências, o que diminui os transtornos em ocasiões como esta.

Serão feitas descargas na rede, mas o retorno da pressão do abastecimento ocasiona arraste de incrustações presente nas tubulações, o que pode resultar em casos pontuais de água escura, que devem ser relatados à Central de Atendimento da autarquia, no telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas telefones fixos e celulares, ou pelo Whatsapp, no telefone (19) 9.9290-6424, que funciona das 8 às 18 horas em dias úteis.

A água também poderá ficar com aspecto “esbranquiçado”, gerado por microbolhas por conta da pressão na rede, que somem depois de alguns segundos, sem prejuízo à qualidade da água.

A ETA 1 fica no bairro Cidade Nova e é responsável por 40% do abastecimento de água de Rio Claro. Os outros 60% são abastecidos pela ETA 2, que fica na estrada que liga o Distrito Industrial ao distrito de Ajapi e está funcionando normalmente.