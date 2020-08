Equipes da Força Tática em patrulhamento pelo Jardim Floridiana avistaram um veículo Voyage, preto, com placas de Brasília que ao perceber a presença das equipes fez uma manobra brusca despertando suspeita dos policiais.



Na rua M1 uma mulher desceu do veículo e foi abordada, o veículo foi abordado metros a frente.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, apenas grande quantidade de dinheiro em poder da mulher, no veículo, em uma bolsa preta, também foi localizado dinheiro, notas de dólar, euro, peso argentino além de um mostruário de joias.

Durante a entrevista com os abordados, ambos não souberam informar a origem dos valores, acabando por confessar que pouco antes haviam aplicado o golpe do bilhete premiado na cidade de Araraquara.

Diante dos fatos solicitamos apoio das demais equipes de Força Tática para apoiarem na ocorrência, foi abordado mais um integrante do bando, e apos busca pessoal foi localizado o restante do dinheiro na carteira.

De acordo com os fatos apurados conduzimos as partes até o plantão policial.

Como se tratava de crime em outra cidade, fora da área do 37º BPMI, solicitamos apoio das equipes de polícia militar do 13º BPMI para localizar a vítima, está que foi localizada e ainda não teria percebido que acabara de cair em um golpe, a vítima que é idosa , 63 anos, informou que foi abordada pelos criminosos na rua e convencida a realizar a transação.

Ao visualizar os criminosos, reconheceu sem sombra de dúvidas os autores do crime.