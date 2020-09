O PSDB decidiu em convenção partidária, na noite desta terça-feira (15), por aclamação, apoio à chapa MDB e PTB às eleições municipais. Os tucanos coligam agora com a candidata a prefeita Maria do Carmo Guilherme (MDB) e o candidato a vice-prefeito Alcir Russo (PTB), retirando o apoio ao atual grupo do prefeito Juninho da Padaria (Democratas).

Com a decisão, o partido também retira a pré-candidatura de Paulo Guedes a prefeito, que agora será candidato a vereador novamente. Conforme o JC noticiou, O nome da atual vereadora Maria do Carmo Guilherme, do MDB, foi confirmado como candidata a prefeita de Rio Claro na eleição de novembro. Em chapa com o PTB, o candidato a vice-prefeito é o advogado Alcir Russo.

A coligação é a “Para Cuidar Melhor de Rio Claro”, que também terá chapas completas para disputas no Poder Legislativo. Confira mais informações e entrevista com o presidente do PSDB Rio Claro, Dr. João Walter, na coluna Farol, na edição impressa do JC nesta quarta-feira (16).