Maria do Carmo, candidata a prefeita e Alcir Russo, candidato a vice-prefeito tiraram a máscara no momento da fotografia

O nome da atual vereadora Maria do Carmo Guilherme, do MDB, foi confirmado como candidata a prefeita de Rio Claro na eleição municipal de novembro. Em chapa com o PTB, o candidato a vice-prefeito é o advogado Alcir Russo. As convenções de ambos os partidos foram realizadas na manhã desse sábado (12). A coligação é a “Para Cuidar Melhor de Rio Claro”, que também terá chapas completas para disputas no Poder Legislativo.

Em discurso junto aos filiados, Maria do Carmo falou do desafio, uma vez que será a sua primeira disputa a um cargo no Poder Executivo após anos de mandatos na Câmara Municipal. “Estou iniciando mais uma etapa da minha vida. Se Rio Claro e sua população não estão recebendo a atenção, carinho e respeito que merecem, isso vai ficar no passado. Minha determinação será para resgatar o brilho e o valor da nossa cidade”, declarou.

A agora candidata a prefeita está no seu quarto mandato como vereadora no Poder Legislativo. Em 2018, Maria do Carmo disputou a eleição como candidata a deputada estadual. Presidente estadual do MDB Mulher, integra o MDB Rio Claro há mais de 30 anos. A possibilidade da sua candidatura foi levantada após convocação do presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi. O diretório municipal é presidido pelo médico João Vieira.

Publicidade

Já Alcir Russo vem como indicação do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) de Rio Claro, que tem como presidente do diretório Tu Reginato. Advogado, chegou a disputar como candidato a prefeito pelo PV na eleição municipal de 2016. “Componho a chapa ao lado da Maria do Carmo com muita honra, a determinação é uma só, resgatar o verdadeiro valor da nossa Cidade Azul”, declara. A chapa vem como oposição ao atual governo do prefeito João Teixeira Junior (DEM). Anteriormente, havia a expectativa de o MDB ser vice numa chapa com o também candidato a prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), no entanto as tratativas não avançaram.