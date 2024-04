Risco nas quadras e campos de futebol: atletas alertam para segurança

Jogador do futebol amador de Rio Claro, de 22 anos, morre dias após queda durante jogo na Vila Paulista. Familiares e amigos se despedem de Vinicios Guilherme Alves dos Santos, o Vi

Jogador Vinicios Alves dos Santos sofreu ferimentos ao bater em mureta ao lado do gramado: estrutura dos campos de futebol é alvo de críticas

A tragédia da morte do jovem Vinicios Guilherme Alves causou comoção no futebol de Rio Claro. Além de lamentar a perda do jogador, outros atletas questionaram as estruturas das quadras e campos de futebol espalhados pelos bairros e distritos de Rio Claro, lembrando que em muitos existem muros, postes e outros obstáculos que impõem riscos à segurança fazendo margem aos gramados. O assunto não é de agora, mas o temor de novos acidentes ganha força após a morte registrada na cidade.

A necessidade de adequar as estruturas não é uma exclusividade de Rio Claro. Em entrevista à rádio Jovem Pan News na última sexta-feira (19), o prefeito de Santa Gertrudes, Gino, falou sobre as reformas que estão sendo realizadas no estádio conhecido como “Mineirão”. Gino lembrou que uma das motivações das obras é a urgência em adequar o gramado, onde existe um poste praticamente “dentro do gramado” , trazendo riscos aos jogadores.

A questão da falta segurança para a prática de esportes também não é exclusividade do futebol e do futebol de salão, em cujas quadras alguns jogadores também apontam os riscos. É um tema a ser discutido e que carece de providências para evitar novas ocorrências.

Nos “bastidores” do futebol, o que se comentou após a morte de Vinicios é que outros casos de acidentes já aconteceram, porém, sem gravidade, o que acabou levando ao esquecimento do assunto. Mas o risco segue presente, num setor que todos os finais de semana recebe muitos usuários.

“Nosso compromisso com a saúde de Rio Claro está em primeiro lugar, trazendo toda a nossa experiência para contribuir para mudar e qualificar a saúde do nossa município” declarou o médico José Martiniamo Grillo Neto (União Brasil) no lançamento da pré-candidatura de Rogério Guedes (PL) a prefeito. Com a mudança para o União, Grillo desponta como forte pré-candidato a vice.

De volta – Depois de enfrentar um esvaziamento de sua cúpula recentemente, o Partido Verde está de volta. João Batista Pimentel Neto foi chamado pela direção estadual para reorganizar a sigla no município, inclusive com o objetivo de lançar pelo menos de dois a quatro candidatos a vereador na chapa da federação que também reúne o PT e o PC do B. Pimentel comandou o Partido Verde por seis anos, no período em que a sigla estava em alta em Rio Claro, durante a administração do prefeito Cláudio de Mauro. Questionado se seria um retorno à esquerda após uma direção de centro -direita, que acabou deixando o partido, foi categórico: “Nem de direita, nem de esquerda, sempre a frente”. Pimentel volta ao comando do PV conduzido pelo presidente estadual, o ex-deputado Beto Trípoli, e deve buscar diálogo com os antigos verdes, muitos afastados da cena devido às divergências com a ex-direção.

lll Sem esforço

Ganhou força nos bastidores nos últimos dias a tese de que Maria do Carmo Guilherme estaria declinando da ideia de ser vice na chapa do prefeito Gustavo (PSD) em sua tentativa de reeleição, para voltar a disputar vaga na Câmara Municipal, o que no seu caso seria uma tarefa menos árdua, por ser tratar de uma das campeãs de votos no Legislativo.

lll Fogo amigo

Entre os emedebistas aliados a Gustavo, porém, a informação é dada como “fake news”. E pode até se tratar de fogo amigo, de outros integrantes que não querem o partido junto com o prefeito. O nome de Maria do Carmo, segundo essas fontes, segue forte como a de pré-candidata a vice mais cotada dentro do grupo de siglas que integram o apoio.

lll Sem palavras

Consultado sobre as críticas do PC do B à condução do PT na formação da chapa da federação à Camara, o presidente João Guilherme preferiu não comentar. Além do caso da chapa, João também vem sendo alvo de críticas dentro do grupo devido à proximidade com o ex-petista Agnelo Mattos, secretário de Habitação do prefeito Gustavo, e que estaria tentando interferir na federação.