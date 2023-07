O Macaco e a Boneca de Piche. Foto Levi Leonardo

Viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura, espetáculos gratuitos vão agradar crianças e adultos

O projeto “Repertório Etc e Tal – Teatro Mímica Humor”, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, chega a Rio Claro (SP) em agosto com eventos culturais para crianças e adultos. Os espetáculos, que utilizam a técnica da Pantomima Literária (narração simultânea a ação em mímica), são gratuitos. Além disso, haverá tradução em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

Para jovens e adultos, acontece no dia 5 de agosto às 19h a peça “Fulano & Sicrano”, no Teatro SESI da cidade. Com 50 minutos de duração, o espetáculo traz ao público bastante humor retirado de situações cotidianas. Os atores se revezam em diferentes “fulanos e sicranos”, com a precisão da linguagem gestual em sintonia com a comédia popular. Ao final do espetáculo, os atores irão interagir ainda mais com o público com um bate-papo sobre a trajetória nacional e internacional do grupo “Etc e Tal”, seus espetáculos, técnicas e curiosidades dos espectadores.

“Fulano & Sicrano”. Foto de Ricardo Gabriel

A peça possui entradas gratuitas e classificação a partir de 12 anos. Os ingressos, que são limitados, estarão disponíveis para retirada neste link, a partir do dia 26 de julho. Mais informações pelo telefone (19) 99127 5480 ou pelo e-mail [email protected].

Já para as crianças, vai acontecer a peça “O Macaco e a Boneca de Piche”, inspirada no conto popular “O Macaco e a Velha”, que conta a história de uma velhinha de 157 anos que comete loucuras por um apetitoso cacho de bananas, até que um macaquinho esperto resolve comer todas as frutas de sua bananeira no quintal. O espetáculo, que vai utilizar a metalinguagem do teatro infantil e a sátira sobre o que é e não é correto, acontece no dia 4 de agosto às 16h, também no Teatro SESI, realizado para escolas de Rio Claro.

O projeto Repertório Etc e Tal – Teatro Mímica e Humor é patrocinado pela empresa Rumo Logística, viabilizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Os espetáculos são produzidos pela D’Color Produções Culturais e pela Etc e Tal Produção Cultural e com o apoio cultural do Sesi Rio Claro.

A Rumo Logística é a maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, com mais de 14 mil quilômetros de ferrovias que ligam as principais regiões produtoras com os três principais portos do país.

Serviço

O Macaco e a Boneca de Piche

Data: 4 de agosto

Horário: 16h

Local: Teatro SESI Rio Claro

Endereço: Av. M 29, 411 – Jardim Floridiana, Rio Claro (SP)

Classificação: Livre

Ingressos: peça teatral para escolas de Rio Claro

Mais informações: WhatsApp (19) 99127-5480 ou pelo e-mail [email protected].

Fulano&Sicrano:

Data: 5 de agosto

Horário: 19 horas

Local: Teatro SESI Rio Claro

Endereço: Av. M 29, 411 – Jardim Floridiana, Rio Claro (SP)

Classificação: 12 anos

Ingressos: gratuito, mas devem ser retirados através desse site a partir de 26/07

Mais informações: WhatsApp (19) 99127-5480 ou pelo e-mail [email protected].