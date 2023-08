Janice Rezende (primeira à esquerda) na premiação em SP

Janice Rezende está entre as homenageadas na premiação que reconhece personalidades de destaque no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade

Aconteceu no último sábado (29), no Museu AfroBrasil, em São Paulo, a entrega do Prêmio Ruth de Souza – 2023. Foram homenageadas dez mulheres negras que se destacaram no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial no estado de São Paulo. Entre as agraciadas está a presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Rio Claro, Janice Rezende. Para o JC, a homenageada falou sobre a alegria de receber o prêmio: “Apesar das aparências, tudo é para melhor e Deus está no leme. Envolvidos pelas emoções, temos dificuldades para entender isso. Confiar e esperar será sempre uma atitude sábia”.

Batizada em homenagem à atriz Ruth de Souza, considerada a primeira-dama negra do teatro, a premiação acontece desde o ano de sua morte, no ano de 2019. O evento faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo e é uma iniciativa do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) e da Coordenação de Políticas para a População Negra (CPPN), da Secretaria da Justiça e Cidadania. O evento também faz parte das celebrações do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nesta edição, além das agraciadas, o evento também prestou homenagem especial à deputada e sambista Leci Brandão.