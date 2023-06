Nova escola para 450 alunos. No detalhe, Aldo Zottarelli Jr.

Escola de ensino fundamental do 1º ao 5º ano já está em funcionamento no bairro Benjamin de Castro

A Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugura nesta sexta-feira (23) uma nova escola de ensino fundamental para 780 crianças do 1º ao 5º ano no bairro Benjamin de Castro. Através de lei de autoria do vereador Val Demarchi (União Brasil), a nova unidade escolar recebeu o nome de Escola do Residencial Benjamin de Castro “Professor Aldo Zottarelli Junior”, em homenagem ao radialista fundador da Rádio Excelsior, que posteriormente veio a se tornar Rádio Jovem Pan News e integra o Grupo JC de Comunicação.

A escola começou a ser construída no ano de 2018 e durante a antiga administração a obra ficou parada por cerca de dois anos. O Governo Gustavo Perissinotto (PSD) articulou a liberação de verbas para a retomada da construção que, agora, está concluída e já em funcionamento com 450 alunos matriculados. O novo prédio recebeu investimentos de R$ 4,1 milhões, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e de contrapartida do município.

A homenagem a Aldo Zottarelli Junior foi aprovada no início deste ano na Câmara Municipal e sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Aldo faleceu no ano de 2017, aos 78 anos de idade. O professor, escritor e empresário fundou a Rádio Excelsior em setembro de 2002, filiada à Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Já em 2008, deu início às operações do Portal online da Rádio Excelsior, permitindo o acesso às informações, notícias e músicas via internet, num projeto pioneiro em Rio Claro.

Aldo Zottarelli Junior, também, foi o idealizador e criador das primeiras faculdades particulares de Rio Claro e da antiga TV Rio Claro, hoje TV Claret. Incentivou, ainda, a implantação do Bom Prato, Poupatempo e do Curso de Medicina no município por meio de movimentos populares. “Ele foi uma pessoa atuante. Temos que homenagear pessoas da cidade e que fizeram parte da história, do progresso e investimentos do município. Uma figura ímpar”, comentou Val Demarchi, autor da homenagem.