Prefeito autoriza a contratação de 33 novos médicos em Rio Claro

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, autorizou a chamada de 33 médicos da lista de aprovados em concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A medida visa reforçar o quadro de profissionais do setor de saúde, que sempre foi uma das prioridades da administração municipal. “É uma grande satisfação poder a fazer a diferença na saúde de Rio Claro. É importante construir unidades de saúde e comprar aparelhos de raios-x e equipamentos como já fizemos, mas também é essencial ter profissionais para atender com qualidade a nossa população”, destaca Juninho.

Os profissionais chamados são para os cargos de plantonista, urologista, dermatologista, ginecologista/obstetra, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra e psiquiatra. “Nosso objetivo é recompor equipes e ampliar o atendimento com novos profissionais que atendam as recomendações à legislação vigente para o cumprimento integral da jornada de trabalho”, explica a secretária municipal de Saúde, Maria Clélia Bauer.

O edital de convocação dos candidatos aprovados será publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (10). Os profissionais convocados têm 30 dias a partir desta data para se apresentarem à Secretaria de Saúde e manifestarem interesse pela vaga. Depois disso são mais 30 dias para que eles cumpram os trâmites legais e assumam os cargos.

A contratação de novos profissionais está sendo possível graças às ações adotadas pela prefeitura para promover o equilíbrio econômico-financeiro no setor de saúde. Uma delas foi diminuir as horas extras e respeitar o teto salarial para todos os servidores da Fundação Municipal de Saúde. “Com trabalho e planejamento estamos conseguindo grandes avanços melhorando as estruturas física e humana da rede pública de saúde”, comenta o prefeito Juninho da Padaria.

Essa é mais uma ação da prefeitura no setor de saúde. Em três anos, a administração municipal realizou mais de 32 mil procedimentos no Espaço Mais Saúde, entregou seis novas unidades de saúde, adquiriu três novos aparelhos de raios-x para o setor de urgência e emergência, implantou a segunda base do Samu na região sul, ampliou em 17 veículos a frota da saúde, criou o programa Farmácia Todo Dia, que entrega medicamentos também nos feriados e finais de semana, entre outras melhorias.