Câmpus foi utilizado décadas atrás pela Unesp e será reformado

Governo Federal publica licitação para construção e reforma do câmpus da nova universidade local

O Governo Federal publicou o edital de licitação para a contratação da empresa que fará a reforma e construção do novo câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em Rio Claro, localizado no Alto do Santana, nas antigas instalações da Unesp. Após a assinatura do contrato, a proponente vencedora terá 12 meses para concluir o serviço. O valor do investimento é orçado em até R$ 16 milhões.

Conforme o documento, o qual a reportagem do JC teve acesso, o objeto do contrato e compreende as construções do novo bloco administrativo, reforma com ampliação do bloco hexágono com instalação de elevador, portaria, quadra de esportes coberta, pátio para estacionamento, reservatórios de água, fechamento gradil, entre outros numa área total construída de quase 3 mil metros quadrados. O Ministério da Educação informou que a entrega das propostas para a concorrência pública deve ser realizada em 5 de outubro, em São Paulo.

Na semana passada, a terceira audiência para se discutir os cursos que poderão integrar a grade curricular do câmpus do IF de Rio Claro. Entre as três mil escolhas na pesquisa realizada, os mais votados foram o eixo tecnológico em Produção Industrial com os cursos de Cerâmica e Química, o eixo de Produção Cultural e Design com o curso de Técnico em Produção de Áudio e Vídeo e, no eixo de Controle e Processos Industriais, o curso em Automação Industrial. A articulação conta com apoio do vereador Julinho Lopes (PP) junto à Prefeitura Municipal.